Seko Fofana cambia agente: l'ivoriano passa a Sport Cover

© foto di Image Sport

Il centrocampista ivoriano del Lens Seko Fofana, accostato nelle ultime settimane al Milan come possibile rinforzo in centrocampo, ha cambiato agente. L'ex centrocampista dell'Udinese è passato all'agenzia Sport Cover che si occupa già di giocatori come Marcus Thuram, Nordi Mukiele e Geoffrey Kondogbia. Ad annunciarlo è stata la scuderia stessa sul proprio profilo Instagram.