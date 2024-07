Selvaggi su Bennacer: "Sarebbe da cedere in caso di buon offerta dall'Arabia Saudita"

Il mercato rossonero è ancora in fase di decollo, tra trattative appena accenate, sondaggi e sviluppi sotto traccia il Milan è ancora in cerca del vero colpo estivo. In merito al futuro di Ismael Bennacer, centrocampista chiave in queste ultime stagioni milaniste è intervenuto così Marco Selvaggi, ex agente di Sports Agency by MVS e grande tifoso rossonero. Ecco le sue interessanti considerazioni sull'algerino del Milan:

Selvaggi su Bennacer, le sue parole in esclusiva su PianetaMilan.it: "Ismaël sarebbe da cedere subito in caso di buon offerta dall'Arabia Saudita o da altri paesi. Non è più il Bennacer che tutti conosciamo. Con i soldi della sua vendita poi il Milan potrebbe rinforzare il centrocampo con altre pedine".