Sembrano Weah e Simone

Paquetá ha caratteristiche molto diverse da quelle di Marco Simone. Mentre qualcosa di Leão ricorda Big George Weah. Ma il fascino del rapporto umano che sta nascendo fra i due ragazzi non è solo tecnico o di campo. I protagonisti del vittorioso secondo tempo di Genova si sono trovati e percepiti fuori dal campo. Spesso sono vicini nelle foto degli allenamenti e delle trasferte, sorridono nello stesso modo, parlano sui social delle rispettive caratteristiche e delle rispettive esultanze.



In questo senso sono molto simili a Weah e Simone. Erano due attaccanti, George e Marco. Giocavano insieme là davanti, ma erano Marco e George anche dopo le partite e dopo gli allenamenti. Erano amici, si piacevano umanamente e il loro feeling poi anche tecnico risultò molto importante per la conquista del 15° Scudetto del Milan nella stagione 1995-96.

Le foto che ritraggono Paquetá e Leão sorridere insieme in campo e a Milanello, ricordano quel rapporto amichevole, sorridente e soffice degli anni Novanta. È importante quando nascono queste amicizie, dentro una squadra. Poi in campo ci si intende meglio, ci si aiuta. Senza escludere i compagni, anzi i compagni sono stimolati a fare meglio per emulare la coppia e poi sanno che, nei momenti difficoltà, come a Genova, ci si può contare.



Ci sono quei due, ci penseranno quei due. Non una cambiale in bianco, ma una risorsa importante in più. Prima di Genova, Leao e Paquetà avevano giocato insieme solo 4 minuti a metà secondo tempo a Udine e 19 minuti sempre a metà secondo tempo a San Siro nel derby di andata. A Marassi hanno avuto più tempo e i risultati si sono visti. Di atteggiamento, di incisività, di imprevedibilità. Avanti così ragazzi, in campo e fuori.