Sensini: "Scudetto? A giocarselo saranno Inter, Milan, Juve e Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nestor Sensini, ex calciatore, si è così espresso a TMW sulla Serie A post calciomercato: “Il Napoli mi sembra si sia rinforzato bene. È una di quelle squadre che può puntare alla vittoria del campionato. Ma non dimentichiamoci della Juve. Per ora c’è l’Atalanta lassù ma a giocarsela saranno Inter, Milan, Juve e Napoli. Sono curioso di capire quanto resisterà l’Atalanta. E poi a metà campionato c’è il Mondiale”.