Sensini su Leao: "Gli manca davvero poco per esplodere definitivamente"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nestor Sensini, ex compagno di squadra alla Lazio di Sergio Conceiçao e Simone Inzaghi, ha commentato così il derby di Coppa Italia in programma stasera a San Siro: "Un Clasico è un Clasico, pure di Coppa Italia: chi arriva sfavorito, a volte, vince e gli ultimi precedenti lo confermano. Da argentino, avrei voluto vedere Lautaro, una stella da ammirare.

Ma mi godo anche Thuram: me lo ricordo bambino a Parma, quando ero in squadra con Lilian, e c’era pure Conceiçao. Aveva riccioli bellissimi, giocava felice, stava spesso con mio figlio Federico. Chi mi intriga del Milan? Questo Leao, che si accende e si spegne, ha mezzi tecnici incredibili: gli manca davvero poco per esplodere definitivamente".