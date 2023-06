Serafini: "Abbiamo noi un modo 'latino' di vivere il calcio, mentre chi fa business ha un modo più freddo, più algido, ma non della proprietà del Milan, ma della realtà nuova del calcio europeo"

MilanNews.it

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV sulla rivoluzione in casa Milan: "Oggi Franco Baresi ha parlato ai tifosi. Sono giorni complicati: viviamo divisi tra il sentimento fortissimo e l'amore verso i Maldini, per quello che Paolo ha fatto da giocatore e da dirigente in un percorso straordinariamente breve. Questa rottura è giunta molto inaspettata, molto amara nei toni e nei modi. Per metabolizzarla per me c'è voluto qualche giorno...

Evidentemente c'erano divergenze diventate insanabili. Abbiamo noi un modo 'latino' di vivere il calcio, mentre chi fa business ha un modo più freddo, più algido, ma non della proprietà del Milan, ma della realtà nuova del calcio europeo, in cui in moltissimi casi ci sono proprietrà straniere che in nessun modo possono vivere il calcio come lo viviamo noi, ma che, comunque, sono state la salvezza di molti club. Noi tifosi viviamo dei passaggi con dei piccoli traumi, però bisogna prendere atto di una nuova realtà".