Serafini: "Bonaventura? Il suo ritorno è decisivo per il Milan"

Ospite negli studi di Milan TV, Luca Serafini ha parlato così di Giacomo Bonaventura: "Il ritorno di Bonaventura è certamente molto importante e decisivo per il Milan. Ovviamente da solo non può fare nulla, ma in un complesso che funziona Jack diventa fondamentale. Nelle prime partite della stagione avrebbe fatto fatica anche lui. Se la squadra gioca bene, è più facile per un singolo emergere".