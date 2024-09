Serafini commenta il 4-0 al Venezia: "Iniezione di fiducia che serviva. Mi è piaciuto il secondo tempo per la voglia di non prendere gol"

Luca Serafini, noto giornalista, interviene a Milan TV nel post partita di Milan-Venezia. Questa la sua analisi sul netto successo odierno, 4-0, dei rossoneri a San Siro: “Non è che vanno via con un colpo di spugna tutti i problemi, ma serviva un’iniezione di fiducia e un’asticella della fiducia più alta. Al netto degli errori del Venezia, tanti, la squadra mi è piaciuta tanto nel secondo tempo: non ha voluto prendere gol, ha lottato, sono entrati bene i giocatori dalla panchina.

Ci sono però alcune cose da sistemare: il Venezia quando attaccava dava la sensazione di mettere in difficoltà la retroguardia. Ma ci prendiamo tutto quello che è arrivato stasera, ora c’è un’iniezione di fiducia da parte dello stadio; sono sicuro che in questi giorni i biglietti per il Liverpool saranno venduti, vai ad affrontarli con un po’ di ossigeno. Ora serve continuità nell’atteggiamento, che nel secondo tempo addirittura ho preferito. Sul 4-0, conoscendoli… Invece non hanno mollato. Mi è piaciuto molto Loftus-Cheek”.