Serafini difende Pavlovic: "In tanti hanno sofferto il primo anno. Aspettiamo prima di buttare i pesci a mare"

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV, ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Girona. Maglia da titolare per Strahinja Pavlovic, che sembrava fino a ieri molto vicino al Fenerbahçe:

"In questo momento al Milan i difensori hanno necessità di qualcuno che insegni. Come Kjaer. I centrali in particolare sono forti nell'uno contro uno fisico, se trovano qualcuno veloce soffrono. Le letture difensive ce le ha solo Gabbia tra i centrali".

"Al Milan in tanti hanno avuto difficoltà al primo anno: penso al turco, a Kessie, a Tonali, lo stesso Musah, Chukwueze. Giocare in A, nel Milan, è complicato. Poi alla distanza escono fuori le tue doti. E prima di buttare i pesci a mare vorrei capire se è davvero necessario buttarli a mare".