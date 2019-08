Serafini: "I giocatori del Milan sembrano incapaci di organizzarsi tra di loro"

Nel postpartita, Luca Serafini si è soffermato così sulla prestazione dei rossoneri contro l'Udinese: "Al di là di quello che ci mette l’allenatore, i giocatori sembrano incapaci di organizzarsi tra di loro. L’Udinese è fisicamente più forte, il Milan ha calciatori gracili. Piatek però non ha bisogno che lo chiamo l’allenatore per spostarsi, lui cerca sempre un avversario più grosso di lui che poi però lo ferma. Dovrebbe aggirarlo, provare a confonderlo con una finta. Rodriguez e Calabria erano piantati, non hanno mai fatto una discesa sulla fascia. C’erano poche idee nella costruzione in verticale"