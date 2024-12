Serafini: "I problemi del Milan non nascono da questa stagione ma da dopo lo Scudetto"

Nel pre partita di Hellas Verona-Milan, Luca Serafini è intervenuto negli studi di Milan TV commentando alcuni estratti dell'ultima conferenza stampa di Paulo Fonseca:

"Il problema nasce dopo lo Scudetto. Questa è una squadra che si è rilassata mentalmente. Io non mi dimenticherò mai la prima giornata di campionato a Bergamo dopo lo Scudetto, Tonali disse: "Noi abbiamo giocato la 39esima giornata del campionato scorso, e invece questa era la prima del campionato nuovo". Il Milan poi era rimasto in testa a lungo, aveva giocato quell'autunno fino a gennaio un buon campionato, era sulla scia del Napoli, che già volava.

Però da quel maledetto 2 a 2 in casa contro la Roma è iniziata una parabola irreversibile di montagne russe, come le ha definite Fonseca. Quindi che questo problema esista, lo sappiamo molto bene. Che vada estirpato, prima toccava a Pioli oggi a Fonseca, non ci sono dubbi. Però devi avere una squadra disponibile a farlo, ragazzi consapevoli di questo. Sennò sei punto e capo.

I problemi di fondo restano sempre quelli, e quelli sono problemi di attenzione, di concentrazione, di abnegazione, di continuità, che sono riferibili e imputabili solo alla squadra. Poi dopo tuti sappiamo, o cerchiamo, di analizzare responsabilità e colpe di altre componenti, la società, l'allenatore, tutto quello che ti pare, ma quando l'arbitro fischia l'inizio della partita devi fare con quello che sei in campo, e questi problemi di cui parla Fonseca non sono problemi che sono nati in questa stagione".