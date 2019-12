Serafini: "Ibrahimovic? Qui ci vorrebbero 11 Ibra"

Ai microfoni di Milan TV, Luca Serafini ha rilasciato queste parole dopo la pesante sconfitta dei rossoneri in casa dell'Atalanta: "Si è parlato tanto di Ibrahimovic nelle ultime settimane, ma qui ci vorrebbero 11 Ibrahimovic. Se ci fosse stato lui, dopo una sconfitta del genere, la squadra non poteva uscire per un'ora dallo spogliatoio. Non è una questione di isteria, ma non si possono fare partite del genere. Io non me la sento di dare troppe responsabilità a Leao che a 20 anni, ma gente come Suso e Calhanoglu come si sentono davanti a Gomez e Ilicic? Io mi farei delle domande. Queste lezioni devono servire a tutti a partire dalla società che non deve spendere 30 milioni di euro per cinque giocatori, ma 60 milioni per prendere due".