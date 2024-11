Serafini: "Il Milan deve tornare a giocare da squadra, qualunque sia il modulo"

Il Milan torna in campo tra pochi minuti contro l'Empoli nel match valido per la 14esima giornata di campionato di Serie A. I rossoneri, davanti al proprio pubblico, cercheranno di ritrovare la via della vittoria dopo due pareggi consecutivi nella competizione nella speranza di mantenere viva una fiammella per quanto riguarda la rincorsa alla vetta ma soprattutto quella alla zona Champions League. Nello studio di Milan Tv è intervenuto nel pre gara il giornalista di fede rossonera Luca Serafini. Le sue parole.

Le dichiarazioni di Luca Serafini: "Qualunque sia il modulo, il Milan deve tornare a giocare da squadra. Il Milan ha dei superstiti dello scudetto che hanno vinto il titolo non da squadra più forte ma da squadra migliore. Quello spirito, testa, concentrazione, abnegazione devi trovarle una volta per tutte. Quando si parla del Milan la parola è continuità oppure equilibrio: che vengano trovati, non è possibile andare avanti così"