Serafini: "Il Milan è rimasto negli spogliatoi dopo l'intervallo, non c'è stata reazione dopo i gol della Juve"

Presente negli studi di Milan TV dopo Juventus-Milan, Luca Serafini ha commentato così la sconfitta rossonera: "C'è poco da dire. Nel primo tempo è stata una partita equilibrata con occasioni per entrambe le squadre, poi il Milan è rimasto negli spogliatoi dopo l'intervallo e la Juve ha fatto due gol. Non c'è stata una reazione. Ho visto grande stanchezza e anche questo è un tema. La Juve aveva più cambi visto che sono entrati giocatori come Vlahovic, Weah e Douglas Luiz, ma la partita era già finita prima dei cambi. Ora bisogna riflettere in vista del Girona su quello che non ha funzionato. Nel secondo tempo non c'è stata partita".

Stagione compromessa? La stagione è composta da quattro competizioni: la Supercoppa, che il Milan ha vinto, la Champions League, che riprende tra pochi giorni, la Coppa Italia e il campionato che purtroppo è compromesso da settembre. La sensazione purtroppo è che il Milan per vincere una partita devi fare sempre un'impresa, indipendentemente dall'avversario. Va bene la stanchezza, ma un'assenza del genere nel secondo tempo non è spiegabile. La Juventus è assolutamente alla portata del Milan, continuo ad esserne convinto. I bianconeri hanno più organizzazione e hanno avuto più gamba, nel Milan manca invece sempre qualcosa, una volta l'attacco, una volta la difesa e così via".