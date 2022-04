Serafini: "L'Inter poi magari vince lo stesso, ma intanto dammi il gol di Bennacer..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Serafini, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha commentato così la partita di ieri sera persa dal Milan contro l'Inter: "Non so se avremmo pareggiato se avessero convalidato il gol di Bennacer, ma intanto dammelo. So che nel secondo tempo il Milan dominava, con tutti i suoi limiti che conosciamo. Mancano 25 minuti, sei 2-1 e la questione psicologica è ribaltata. Poi magari vince lo stesso l’Inter ma intanto dammi il 2-1 al 65’. Sul primo tempo non c’è niente da dire: una squadra che attacca e sbaglia cinque palloni da gol, l’altra hanno due azioni e fanno due gol, questo è il calcio e si incassa".