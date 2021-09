Serafini: "Leao ha i tratti somatici del grande giocatore ma deve trovare e sentire il gol"

Negli studi di Milan TV il giornalista Luca Serafini ha parlato così di Rafael Leao: "Ha i tratti somatici del grande giocatore, ma per completare il disegno di un fenomeno gli mancano delle cose. Ha un bagaglio tecnico per poterlo fare, non è che gli mancano e non le avrà mai, no. Deve rinunciare alla giocata, al colpo balistico e deve trovare il gol, deve sentirlo. È un problema che aveva nei primissimi tempi anche Van Basten, che però l’ha risolto subito, ha capito che contano più i gol che gli svolazzi".