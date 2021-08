Serafini: "Nella prima ora di gioco si è vista nettamente la differenza tra Milan e Samp"

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha commentato la prestazione di questa sera del Milan contro la Sampdoria in diretta su Milan TV. Queste le sue considerazioni sul match: “Sono un po’ arrabbiato per la partita di stasera, per la prima ora di gioca si vedeva nettamente la differenza. Loro non riuscivano ad andare in porta se non per errori nostri, noi invece che facevamo belle azioni corali non siamo riusciti a chiuderla per diversi errori di scelte e tecniche. Abbiamo avuto un paio di prestazioni insufficienti, ma il segnale dalla panchina è buono. L’altro aspetto interessante sono stati i movimenti e le posizioni di Leao e Saelemaekers. Leao ha giocato proprio da esterno, ha dato aiuto alla squadra, è stato generoso. Alexis ha avuto movimenti particolari. Giroud mi è parso un po’ nervoso in quelle due-tre palle buone che ha avuto, un po’ smanioso”.