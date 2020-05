Serafini su Maldini: "Titolo di coda anche per l'ultimo mito"

Luca Serafini, sulle pagine di altropensiero.net, ha commentato così le parole di oggi di Paolo Maldini: "Maldini è l’ultima cambiale di affezione rimasta in mano a tifosi (e il giocatore più rappresentativo, Gigio Donnarumma) frustrati e disorientati: la sua sola presenza nei quadri rappresenta una specie di garanzia rispetto agli sviluppi del progetto, per quanto faticoso e nebuloso sia il cammino. Si è esposto con coraggio, anteponendo l’interesse del club al proprio e schierandosi al fianco di chi, come lui, al Milan ci sta già lavorando adesso. Per quanto indelicato, Rangnick aveva tutto il diritto di raccontare pubblicamente i suoi piani futuri. Il problema è invece la proprietà, che non ha mai esercitato in 3 anni il diritto proprio di spiegare come stanno le cose, delegando per questo l’amministratore delegato Ivan Gazidis, il quale ancora non parla bene l’italiano. Per quanto triste e amaro, sembra vicino il momento in cui anche Paolo Maldini se ne andrà sbattendo la porta come hanno fatto prima di lui, appunto, Leonardo, Gattuso e Boban. E per i proprietari, la famiglia Singer, diventerà sempre più difficile trasmettere il messaggio che #andràtuttobene. Soprattutto se continueranno a stare in silenzio".