Serafini su Theo Hernandez: "E' una forza della natura, va sfruttato ancora di più"

Ospite negli studi di Milan TV, Luca Serafini ha commentato così la prestazione di Theo Hernandez contro il Parma: "E' una forza della natura. Spesso mi arrabbio perchè lui si smarca e non gliela passa nessuno. Theo è una risorsa da sfruttare ancora di più secondo me. Anche in fase difensiva è cresciuto molto, deve migliorare ancora chiaramente, ma lui e Conti sono una fonte di gioco importante per il Milan. Theo è entrato fin da subito nei meccanismi rossoneri e ci ha messo poco per diventare un titolare".