Serafini sul sorteggio: "Pronostico schiacciante a favore del Napoli, ma in Champions..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite negli studi di Milan TV, Luca Serafini ha commentato così il sorteggio dei rossoneri in Champions League: "Quando arrivi ai quarti... chi prendi, prendi. Sono due partite complicate a prescindere. Il Napoli ha venti punti in più in classifica ed il pronostico è pesantissimo e schiacciante a favore degli azzurri. Gli up&down del Milan non danno tregua, ma ci sono una serie di "però" in Champions League...".