Serafini: "Vincere un derby così è fantastico. Giroud? Il secondo gol è da campione"

Luca Serafini, ospite negli studi di Milan TV, ha commentato così la vittoria del Milan nel derby: "Vincere un derby così è fantastico. Per 74' sembrava non esserci partita per vari motivi, anche a livello di cattiveria e animosità. I cambi hanno fatto la differenza. Si è rivisto il Diaz pre-Covid. I cambi dell'Inter hanno smontato il loro castello invece. Giroud ha lottato per tutta la partita, poi ha tirato fuori due gioielli. Il secondo gol del francese è da campione. Vincere una partita così bellissimo, è una grande iniezione di morale".