Sergio Conceiçao ha trascorso a Torino il giorno libero con il figlio Francisco

vedi letture

Sul campo rivali, fuori una normale coppia padre-figlio. Il nuovo allenatore rossonero Sergio Conceicao ha dovuto esordire sulla panchina del Milan dopo tre giorni dal suo arrivo e contro la Juventus dove dall'estate gioca il quo quarto figlio Francisco. Il tecnico non si è lasciato prendere dall'emozione e anzi ha dichiarato di non provare nulla perché lui, come del resto suo figlio, avrebbero avuto un solo obiettivo: vincere la partita. Le cose a Riyad sono andate bene per il papà, meno per il calciatore bianconero che ha dato forfait a pochi minuti dal fischio di inizio. Al termine un bellissimo abbraccio tra i due.

Ieri mattina il Milan è rientrato a Malpensa e Conceicao ha concesso un giorno di meritato riposo per ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni di campionato. Anche il tecnico si è goduto del tempo libero ed è andato proprio a Torino dal figlio. Come riporta il Corriere dello Sport con tanto di foto, Sergio e Francisco sono stati visti insieme in un bar mentre sfogliavano i giornali che raccontavano l'impresa rossonera. Nessuno li ha disturbati, permettendo di godersi quel momento fuori dal campo. I due però presto si ritroveranno avversari, il prossimo 18 gennaio quando a Torino Juve e Milan incroceranno di nuovo le loro strade.