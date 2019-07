Jean Michaël Seri, centrocampista classe '91 recentemente accostato al Milan, è reduce da 34 presenze nella scorsa stagione al Fulham, 32 dei quali in Premier League. Si è trattato della prima annata in Inghilterra per l'ivoriano, acquistato per 30 milioni dal club londinese e recentemente impegnato in Coppa d'Africa.