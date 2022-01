Seria A, Venezia-Milan: statistiche, dati e curiosità

Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria sulla Roma, e a meno di 72 ore dalla sfida dell'Epifania si ritorna in campo. Il 9 gennaio non è una data particolarmente ricca di successi. Nelle 17 volte in cui si è giocato in questa data, il Milan ha vinto solo 5 volte, tre delle quali più di 70 anni fa.

L'ultima vittoria però risale alla scorsa stagione, e fu il 2-0 con cui il Milan si impose sul Torino in campionato (reti di Leao e Kessié su rigore).

Prima di questa vittoria bisogna tornare indietro al 1974, quando i rossoneri vinsero 1-0 nell'andata della Supercoppa Europea contro l'Ajax. Al ritorno però arrivò la sonora sconfitta per 6-0 in Olanda.

Ben 9 i pareggi, 8 dei quali sono i precedenti in Serie A prima della sfida della scorsa stagione. Tra questi spicca il 4-4 interno contro l'Udinese del 2011 (doppietta di Pato, autorete di Benatia e gol al 93' di Ibrahimovic) e il 2-2 interno contro la Roma nel 2000, quando Jose Mari, appena entrato prima della battuta di un corner, di testa colpiva e pareggiava al suo primo pallone toccato.

Tre le sconfitte, l'ultima delle quali arrivata in Coppa Italia ai supplementari, contro la Juventus nel 2013, rete decisiva di Vucinic al 95', per il Milan segnò El Shaarawy.

L'avversario di domenica sarà il Venezia. Sarà la sfida n.33 complessivamente, la n.16 in trasferta. Limitandoci alla Serie A, sarà la sfida n.28, la n.14 in trasferta.

Sempre relativamente al campionato, il bilancio in trasferta è di 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente risale al 24/02/2002, quando il Milan vinse per 4-1, con reti di Kaladze, Contra e doppietta di Javi Moreno.

Per il Venezia segnò il momentaneo 1-1 l'ex Filippo Maniero. Due stagioni prima, il 19/03/2000 fu proprio lui, sempre da ex, a decidere la gara finita per 1-0 a favore dei veneti.

Oliver Bierhoff e Leonardo decisero la sfida della stagione 1997-98, e prima di quel precedente si salta indietro di 30 anni, quando una doppietta di Angelo Benedicto Sormani permise al Milan di espugnare Venezia con il 2-1 finale.

La vittoria più pesante del Milan a Venezia è il 4-1, capitato per 2 volte: nel 2002 come detto poco fa, e nel settembre 1949 (doppietta di Gunnar Gren, e gol di Carlo Annovazzi e Gunnar Nordahl).

La sconfitta più pesante maturata a Venezia risale al dicembre 1941, quando i padroni di casa si imposero per 2-0 (Pernigo e Alberti).

In due occasioni il Milan ha avuto espulsioni in casa del Venezia: nel 1947 Hector Puricelli e nel 1963 Gino Pivatelli. Nel primo caso ci fu un espulso anche per il Venezia, nel secondo no ma la partita fu vinta a tavolino dal Milan.

Tre invece le espulsioni di giocatori arancioneroverdi: la più recente nel 1998 toccò a Iachini, ma a risultato acquisito, il Milan già vinceva 2-0 e così finì.

Nel 1943 il Milan riuscì a ribaltare uno 0-1 a fine primo tempo vincendo alla fine per 3-1. Il Venezia non riuscì mai a ribaltare una partita da svantaggio all'intervallo.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Solo un giocatore esordì in un Venezia vs Milan: fu Duilio Zotti il 18/11/1945.

Due invece i giocatori ad avere un Venezia vs Milan come ultima presenza in rossonero: Giacinto Ellena (23/04/1939) e Giosué Sanvito (25/09/1949)

Segnò la sua prima rete (in realtà le prime due) in un Venezia vs Milan solo Gunnar Gren il 25/09/1949.

Per due giocatori l'ultima marcatura avvenne in casa del Venezia: Egidio Capra (23/04/1939) e Javi Moreno (24/02/2002)

In tutto sono quattro i giocatori ad avere realizzato doppiette in Venezia vs Milan: Walter Del Medico, Gunnar Gren, Angelo Benedicto Sormani e Javi Moreno.

Per Pioli sarà la prima volta a Venezia da allenatore del Milan: unico precedente finora a San Siro nella gara di andata, con il risultato finale 2-0.

Arbitrerà Massimiliano Irrati, sarà la partita n.12: finora il bilancio è di 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Sarà per lui una prima volta come arbitro di una sfida tra Milan e Venezia.

In questa stagione Irrati incontra il Milan per la prima volta. L'ultimo precedente risale all'Epifania della scorsa stagione, Milan vs Juventus 1-3.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)