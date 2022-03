Serie A, 2-2 fra Salernitana e Sassuolo. Lo Spezia batte 2-0 il Cagliari

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con i due match delle 15 è ufficialmente iniziata la ventinovesima giornata di Serie A. Pareggio all'Arechi fra Salernitana e Sassuolo, che si sono divise un punto in virtù del 2-2 finale. Per i campani a segno Bonazzoli e Djuric, per gli emiliani Scamacca e Traoré. Lo Spezia, invece, si è aggiudicato un importante scontro diretto al Picco battendo 2-0 il Cagliari. Per i liguri in rete Erlic e Manaj.