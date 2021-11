Serie A a rischio sciopero? Agenti sul piede di guerra, vogliono la rimozione del Decreto Crescita

Calciatori di Serie A a rischio sciopero? E' uno scenario tratteggiato quest'oggi dal direttore del 'Corriere dello Sport' sul suo giornale, una soluzione estrema su cui punta l'assoagenti qualora nella prossima legge di bilancio, la cui discussione inizierà la prossima settimana al Senato, non dovesse essere rimosso quel Decreto Crescita che riduce sensibilmente la tassazione dei calciatori stranieri entranti.

A parità di valori tecnici, e per pagare meno tasse, i nostri dirigenti preferiscono infatti sempre più investire sui giocatori stranieri piuttosto che su quelli italiani, col discorso valorizzazione dei giovani che va a farsi benedire. E proprio qualche dirigente italiano avrebbe chiesto all'amico politico di turno di non rimuovere questo Decreto, un qualcosa che ha mandato su tutte le furie l'assoagenti, pronto a chiedere all'AIC lo sciopero dei calciatori. "I giocatori italiani - si legge nella chiusura dell'articolo - potrebbero fermare il campionato per discriminazione fiscale".