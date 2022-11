MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Succede tutto nel finale di Sassuolo-Roma: dopo uno scialbo e poco ritmato 0-0, negli ultimi minuti prima Abraham torna al gol e poi fa lo stesso Pinamonti per un 1-1 che non serve ai giallorossi per superare l'Atalanta e passare al terzo posto in classifica.