Come riferito da Kickest, Hakan Calhanoglu è in testa nella classifica degli assist-men da palla inattiva in campionato. Il centrocampista turco ha servito due passaggi decisivi da fermo, ultimo dei quali l'angolo per Theo Hernandez contro il Parma. Come l'ex Bayer Leverkusen c'è Erick Pulgar della Fiorentina.