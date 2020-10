Il match domenicale di Serie A delle 12.30 ha visto affrontarsi Cagliari e Crotone, con i sardi che si sono imposti 4-2 sugli ospiti al termine di una gara piena di emozioni. Decisive le reti di Lykogiannis, Simeone, Sottil e Joao Pedro per i padroni di casa, per i calabresi in gol Messias e Molinas.