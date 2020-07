Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 3 punti in meno di un anno fa

Classifiche a confronto dopo 31 giornate di Serie A. La Juventus capolista, sconfitta dal Milan ma comunque a +7 sulla seconda, ha 9 punti in meno rispetto alla passata stagione. Saldo positivo per le tre inseguitrici, con l'Atalanta - adesso terza in graduatoria - che ha 14 punti in più. La Roma quinta in classifica ha gli stessi punti di un anno fa, il Napoli ne ha 13 in meno.

In coda spicca il -15 del Torino e il -13 di Sampdoria e SPAL. Il Genoa, terzultimo dopo l'ultima giornata, ha sette punti in meno rispetto alla passata stagione. Di seguito il dato.

Juventus 75 punti (-9 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 31 giornate)

Lazio 68 (+16)

Atalanta 66 (+14)

Inter 65 (+8)

Roma 51 (=)

Napoli 51 (-13)

Milan 49 (-3)

Sassuolo 43 (+7)

Hellas Verona 43 (in Serie B)

Bologna 41 (+11)

Cagliari 40 (+4)

Parma 39 (+5)

Fiorentina 35 (-4)

Udinese 35 (+3)

Torino 34 (-15)

Sampdoria 32 (-13)

Lecce 28 (in Serie B)

Genoa 27 (-7)

Brescia 21 (in Serie B)

SPAL 19 (-13)