Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 6 punti in meno rispetto all'anno scorso

Classifiche a confronto dopo diciotto partite di Serie A. Le squadre col saldo migliore a questo punto della stagione sono le due squadre in vetta alla classifica: l'Atalanta ha dodici punti in più rispetto alla scorsa stagione, addirittura tredici il Napoli. Saldo ampiamente positivo anche per la Lazio, mentre l'Inter nonostante un cammino molto importante ha quattro punti in meno.

Solo il Monza fanalino di coda ha fin qui un confronto peggiore della Juventus: la squadra di Motta in questo momento ha undici punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Il Milan che dopo l'1-1 contro la Roma ha esonerato Paulo Fonseca per far spazio a Sergio Conceicao ha sei punti in meno, -8 per i giallorossi. Di seguito il dato squadra per squadra delle 20 di Serie A.

Atalanta 41 punti (+12 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 18 gare disputate)

Napoli 41 (+13)

*Inter 40 (-4)

Lazio 35 (+8)

*Fiorentina 32 (+2)

Juventus 32 (-11)

*Bologna 28 (+3)

*Milan 27 (-6)

Udinese 24 (+7)

Torino 20 (-4)

Roma 20 (-8)

Empoli 19 (+6)

Genoa 19 (-1)

Como 18 (in Serie B)

Parma 18 (in Serie B)

Hellas Verona 18 (+4)

Lecce 16 (-4)

Cagliari 14 (=)

Venezia 13 (in Serie B)

Monza 10 (-12)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 17 giornate della Serie A 2023/24.