Serie A, classifiche a confronto: Milan a -5 rispetto ad un anno fa

Classifiche a confronto dopo otto giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione, le prime due dell'ultimo campionato Juventus e Napoli hanno due punti i meno. Situazione opposta per le due squadre milanesi: il Milan ha cinque punti in meno, l'Inter cinque punti in più. Nonostante la rimonta subita all'Olimpico, l'Atalanta è la squadra col miglior confronto: +11 punti rispetto alla passata stagione. La peggiore, invece, è il fanalino di cosa Sampdoria, che un anno fa dopo otto turni aveva 14 punti e adesso solo 4. Di seguito il confronto.

Juventus 22 (-2 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 8 giornate)

Inter 21 (+5)

Atalanta 17 (+11)

Napoli 16 (-2)

Cagliari 14 (+5)

Roma 13 (-1)

Lazio 12 (-3)

Parma 12 (-1)

Fiorentina 12 (-1)

Udinese 10 (+2)

Torino 10 (-2)

Milan 10 (-5)

Bologna 9 (+2)

Hellas Verona 9 (in Serie B)

*Brescia 7 (in Serie B)

Lecce 7 (in Serie B)

*Sassuolo 6 (-7)

SPAL 6 (-3)

Genoa 5 (-7)

Sampdoria 4 (-10)

*=Una gara in meno.