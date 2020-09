Serie A, club in pressing per riaprire gli stadi: il Cts spera nel via libera in ottobre

Cresce l'attesa per le risposte del Cts in merito alla riapertura al pubblico degli stadi italiani. Nonostante il pressing di tutte le società e di alcune regioni, le prime due giornate di Serie A verranno sicuramente disputate senza pubblico in attesa di valutare la curva epidemiologica, soprattutto in relazione al rientro a scuola. Se tutto andrà bene, allora la speranza e l'obiettivo è quello di riaprire parzialmente gli stadi italiani nel corso del mese di ottobre. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.