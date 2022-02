Serie A, CorSport: "Lega due volte in bianco. Ora la mossa della Figc"

"Lega due volte in bianco. Ora la mossa della Figc", titola stamane il Corriere dello Sport. Né il nuovo presidente e nemmeno il nuovo statuto. L’Assemblea di ieri si è conclusa con un doppio nulla di fatto. Così il Consiglio Federale odierno, a meno di sorprese, nominerà un commissario ad acta. In merito al presidente, invece, c’è stata comunque una votazione, ma solo allo scopo di transitare alla terza, quando basterà la maggioranza semplice. Il presidente di Confindustria, Bonomi, è stato messo in stand-by: ieri 19 schede bianche ed una sola, beffarda, recante il suo nome.