Serie A, dalla prossima stagione due big match alle 12.30 e due alle 15

La questione dei diritti televisivi per la Serie A è centrale. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport dalla prossima stagione e per il prossimo ciclo quinquennale che va dal 2024 al 2029, saranno garantite quattro partite agli slot orari delle 12.30 e delle 15: nello specifico, saranno due per fascia oraria che verranno spalmate su tutta la stagione sportiva e non saranno trasmesse, per ovvie ragioni, in contemporanea.