Serie A Femminile, comunicato Aic: "O tutte in campo o nessuna"

Le calciatrici della Serie A Femminile prendono posizione in vista del Consiglio Federale di oggi: "Apprendiamo della proposta di terminare il campionato con una formula ridotta di play off e play out che coinvolgerebbero sei delle dodici squadre del nostro campionato. Non la condividiamo: non vediamo come possa essere tutelato il merito sportivo con una modalità di gioco che a nostro avviso non garantirebbe la vera equità" è il comunicato dell'Aic riportato dal sito di SkySport.