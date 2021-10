Serie A Femminile, domenica alle 12.30 il big-match Milan-Roma

Questo weekend andrà in scena la 6^ giornata della Serie A Femminile: il Milan di Maurizio Ganz, reduce dalla vittoria del 1-0 sul campo del Napoli, sarà impegnato in casa nel big-match contro la Roma, che settimana scorsa ha perso 2-1 contro la capolista Juventus. Le rossonere hanno 12 punti in classifica, tre in più delle giallorosse che hanno però giocato una partita in meno.