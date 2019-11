Serie A femminile, Gazzetta: "Il Milan vuole la vetta. Ganz alla prova Juve"

C’è grande attesa a Monza per il big match Milan-Juventus. Una gara, sottolinea La Gazzetta dello Sport, che vale il primato nel campionato di Serie A femminile. Le ragazze di Ganz - scrive la rosea - stanno tenendo alto il morale del Diavolo con 4 vittorie e l’ultimo prezioso pari in casa della Fiorentina. Le bianconere, invece, sono a punteggio pieno. È una sfida totale che promette scintille anche in attacco: di fronte i più prolifici del torneo (14-13 per la Juve). Fin qui sono stati venduti circa 3.000 biglietti, ma da stamani saranno ancora in vendita fino al fischio d’inizio ai botteghini dello stadio Brianteo.