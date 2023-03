Serie A Femminile, i risultati della 1^ giornata delle Poule Scudetto

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel fine settimana è andata in scena la prima giornata delle due Poule che caratterizzano la seconda parte di stagione della Serie A con Roma e Juventus in quella Scudetto che hanno ribadito l’intenzione di non mollare i primi due posti. Le giallorosse sono calate come un ciclone sulla Fiorentina calando un pokerissimo, con doppietta dell’ex Valentina Giacinti, che dà morale anche in vista del Barcellona. Le bianconere invece hanno regolato il Milan con un gol per tempo.

Di seguito il quadro completo: