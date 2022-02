Serie A Femminile, il campionato si ferma per la Nazionale. Alla ripresa il big-match Sassuolo-Milan

La Serie A Femminile si ferma per due settimane per gli impegni della Nazionale italiana che sarà impegnata in Algarve Cup. Alla ripresa, sabato 26 febbraio, sarà poi in programma il big-match tra Sassuolo e Milan: in classifica, le neroverdi, che sono seconde insieme alla Roma, hanno tre punti in più delle rossonere. Si tratta di un match che le regazze di Maurizio Ganz devono vincere a tutti i costi per tenere vivo l'obettivo della qualificazione alla prossima Champions League.