Serie A Femminile, il Milan di Ganz agganciato dal Napoli nei minuti finali

Al via la sedicesima giornata di Serie A Femminile, con la sfida casalinga tra la squadra di mister Ganz e le partenopee. Per le rossonere si tratta di una grande occasione, considerata la distanza di sole tre lunghezze sul Sassuolo e la sconfitta odierna delle neroverdi per 3-1 contro la Lazio.

La gara di oggi si apre sicuramente con un buon Milan, veloce e concreto, tanto da passare in vantaggio dopo soli due minuti dal fischio d'inizio, grazie alla bella ripartenza di Thomas e alla conclusione al 2’ che regala il vantaggio alle rossonere. Subito dopo la rete firmata dalla nostra numero 19, inizia sostanzialmente una fase di gestione da parte della squadra di Ganz, interrotta solo da qualche azione potenzialmente pericolosa da parte di entrambe le squadre e da diversi errori tecnici, in particolare negli ultimi metri. Ciononostante, il Milan si avvicina alla rete del raddoppio in altre due occasioni: prima al 10’ di gara con il bel tiro dalla distanza di Christy Grimshaw, finito fuori di poco; e poi al 28’ con la conclusione - alta sulla traversa- di Fusetti nata sull’azione da calcio d’angolo.

Nella ripresa il Milan continua, comunque, ad essere al comando e a gestire il vantaggio. In particolare, al 54’ Miriam Longo vede e regala un bel corridoio a Thomas, anticipata infine dall’intervento di Baldi. Quattro minuti dopo, al 58’ le rossonere ci riprovano con la bellissima azione personale sempre di Miriam Longo che scatta in progressione, sterza e va al tiro deviato in corner dal portiere azzurro. Verso la metà della seconda frazione di gioco, al 77’, il Milan manca di poco l’obiettivo del 2-0: cross preciso di Fifi che pesca Bergamaschi in ottima posizione sola davanti al portiere, prova il pallonetto ma viene fermata dal portiere avversario. Ma si sa, la legge del calcio del “gol sbagliato, gol subìto”, a volte è davvero dura da digerire. All’87 è di fatto il Napoli a guadagnare un’ottima punizione dal limite dell’area di rigore e a trovare con Toniolo la rete del pareggio.

Finisce così 1-1 la gara al Centro Vismara: un risultato beffa per le rossonere che non premia sicuramente tutte le occasioni create nel corso della partita. Il Milan guadagna un punto e sale a quota 33 punti in classifica, restando a -2 dal Sassuolo, sconfitto dalla Lazio, e a -5 dalla Roma che attualmente è al secondo posto in classifica a quota 38. Per le rossonere è di fondamentale importanza continuare a lavorare duro e concretizzare di più sotto porta, in vista soprattutto dei prossimi appuntamenti: la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve,in programma per sabato 12, e il big match di campionato contro la Roma sabato 19.