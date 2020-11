Serie A femminile, il programma della 7^ giornata: domani Napoli-Milan alle 12.30

La super favorita contro la rivelazione. Domenica all’ora di pranzo andrà in scena un big match che in pochi si sarebbero aspettati: quello fra la Juventus capolista a punteggio pieno e il Sassuolo secondo e imbattuto in stagione. Se le bianconere di Guarino finora non hanno brillato, e questo la dice lunga sulla forza della squadra, le neroverdi di Piovani hanno saputo sfoderare prestazioni di altissimo livello nonostante l’assenza di una punta da doppia cifra e l’infortunio di quella Alice Parisi che era il faro del centrocampo. Una squadra, quella emiliana, che ha più frecce al proprio arco e si gode l’esplosione di due potenziali stelle del futuro come Kamila Dubcova e sopratutto Haley Bugeja, già finita quest’ultima nel mirino di big come il Lione e appunto la Juventus.

L’altro incontro di primo piano andrà in scena 24 ore prima e vedrà di fronte Roma e Fiorentina, due squadre partite con l’obiettivo di conquistare i primi due posti, e magari strappare il titolo alla Juventus, e che invece hanno tradito le aspettative trovandosi in ritardo rispetto alle prime due e sopravanzate in classifica anche dall’Empoli. Una gara fra deluse che non possono più fallire se vogliono restare agganciate al treno delle prime. Per il Milan invece ci sarà la sfida contro un Napoli che nelle scorse settimane è stato colpito in maniera importante dal Covid-19 (sette calciatrici positive) tanto da essere ricorso al mercato per rinforzare difesa e attacco – sono arrivate Cameron e Popadinova – anche se la situazione d’emergenza sembra essere rientrata. Le rossonere proveranno a mettere pressione alle prime due della classe sperando se non nell’aggancio alla Juve almeno al sorpasso sul Sassuolo. Sempre al sabato andrà in scena il derby toscano fra Florentia San Gimignano ed Empoli: le neroverdi hanno avuto finora un rendimento altalenante e pagano più di tutte l’assenza del pubblico che nella passata stagione era stata un’arma importante specialmente fra le mura del Santa Lucia, mentre le azzurre volano sulle ali dell’entusiasmo e attualmente occupano la quarta piazza.

Per quanto riguarda la corsa salvezza la Pink Bari andrà a far visita a un Inter che deve ancora guardarsi più alle spalle che davanti a se dopo un inizio di stagione in cui ha conquistato solo una vittoria sul campo (l’altra è arrivata a tavolino). Hellas-San Marino è invece un vero e proprio scontro diretto, sempre che si possa giocare. È infatti notizia di ieri la positività di dieci calciatrici del club veronese, non una buona notizia a due giorni dalla sfida tanto che non è escluso che la gara possa rinviarsi. Ricordiamo che affinché questo avvenga una delle due squadre deve avere a disposizione meno di 16 giocatrici (di cui almeno un portiere).

Settima giornata

Sabato 7 novembre

Napoli-Milan 12:30 (TIMVISION)

Roma-Fiorentina 12:30 (TIMVISION e SKY)

Florentia San Gimignano-Empoli 14:30 (TIMVISION)

Inter-Pink Bari 14:30 (TIMVISION)

Domenica 8 novembre

Juventus-Sassuolo 12:30 (TIMVISION e SKY)

Hellas Verona-San Marino Academy 14:30 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 18, Sassuolo 16, Milan 15, Empoli 12, Roma 11, Fiorentina 9, Inter 7, Florentia San Gimignano 6, Hellas Verona 6, San Marino Academy 3, Pink Bari 3, Napoli 0