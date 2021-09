Serie A femminile, Inter-Roma rinviata e scontro Milan-Sassuolo.

Sarà una giornata monca quella che prenderà il via domani pomeriggio. Inter-Roma, una delle gare di cartello, è stata infatti rinviata a causa di alcune positività emerse nella rosa nerazzurra. La sfida più interessante resta quini quella fra Milan e Sassuolo, seconda e terza forza dello scorso campionato, che al momento viaggiano a punteggio pieno assieme alle due sopraccitate e alla solita Juventus che aprirà la giornata sfidando in casa un Empoli partito col freno a mano tirato, ma da prendere sempre con le molle e che lo scorso anno fece penare parecchio le bianconere. La sfida conclusiva del sabato sarà invece uno scontro salvezza: l'Hellas Verona ancora fermo a quota zero ospiterà infatti in casa il Napoli con l'obiettivo di muovere la classifica. Le partenopee però sembrano essersi sbloccate e puntano a un campionato meno sofferto di quello passato, magari navigando nelle acque tranquille della metà classifica.

Domenica ad aprire le danze sarà la sfida fra Fiorentina e Lazio, entrambe ferme a quota zero e con in panchina una sfida nella sfida come quella fra le ex bomber Panico e Morace. Le due squadre sono chiamate a vincere dopo l'avvio deludente, con le viola che non possono permettersi altri passi falsi se vorranno cercare di inserirsi nelle corsa alle zone alte di classifica come da pronostico, ma anche le biancocelesti non possono permettersi di lasciare punti per strada nella corsa salvezza, specialmente fra le mura amiche. A chiudere la giornata sarà un altro scontro salvezza come quello fra una Sampdoria alla caccia di un'altra vittoria dopo quella all'esordio e il Pomigliano del nuovo tecnico Panico che è fermo a quota uno e sogna un possibile sorpasso sulle blucerchiate.

4^ Giornata

Sabato 25 settembre

Juventus-Empoli 12:30

Milan-Sassuolo 14:30

Hellas Verona-Napoli 14:30

Domenica 26 settembre

Lazio-Fiorentina 12:30

Inter-Roma Rinviata a data da destinarsi

Sampdoria-Pomigliano 14:30

Classifica: Milan 9, Juventus 9, Sassuolo 9, Roma 9, Inter 9, Sampdoria 3, Napoli 3, Pomigliano 1, Empoli 1, Fiorentina 0, Lazio 0, Hellas Verona 0