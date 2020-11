Serie A Femminile, la Gazzetta: "Giacinti stende il Napoli: Ganz al comando per una notte"

In merito alla Serie A Femminile e alla squadra rossonera, l'edizione odierna della Gazzetta Sportiva titola così stamattina: "Giacinti stende il Napoli: Ganz al comando per una notte". Ieri il Milan Femminile ha vinto 2-1 in casa del Napoli grazie ad una doppietta della sua capitana e ha raggiunto così la Juventus in vetta alla classifica in attesa dell'impegno di oggi alle 12.30 delle bianconere contro il Sassuolo.