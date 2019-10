Serie A Femminile, Milan in vetta in attesa della Juventus

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz non si ferma più. Dopo la vittoria nel primo storico derby in campionato arrivano i tre punti anche contro il Tavagnacco. Quattro vittorie su quattro, ben 12 gol segnati e solo due subiti. Sono numeri di una squadra che punta al titolo, ed infatti le rossonere, in attesa della partita di domani fra Inter e Juventus, si trovano in prima posizione in classifica con 12 punti.

Ecco i risultati della quarta giornata di Serie A Femminile:

Empoli-Orobica Bergamo 4-1

Florentia-Bari 3-2

Hellas Verona-Roma 0-4

Milan-Tavagnacco 2-0

Sassuolo-Fiorentina 1-2

Inter-Juventus Domenica 12.30

CLASSIFICA: Milan (12 punti), Roma (9 punti), Fiorentina (9 punti), Juventus* (9 punti), Hellas Verona (5 punti), Inter* (4 punti), Sassuolo (4 punti), Florentia (3 punti), Bari (3 punti), Empoli (3 punti), Tavagnacco (2 punti), Orobica Bergamo (1 punto). *una partita in meno.