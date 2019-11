Serie A Femminile, pagelle Tuttosport: voti alti per tante rossonere, Giacinti indemoniata

Nelle pagelle di Tuttosport dopo il match di ieri tra Milan e Juventus valido per la Serie A Femminile, ci sono voti alti per diverse rossonere: hanno infatti preso 7 Vitale (autrice della rete del 2-2 al 93'), Conc (anche lei in gol), Bergamaschi (è ovunque) e Giacinti (è indemoniata). Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, invece per Hovland e Heroum. Sufficienza piena per Korenciova, Fusetti, Jane e Rinaldi, mentre Tucceri si è meritata un 5,5. Il voto più basso è stato infine dato ad Andrade (5), la quale si è vista poco a destra.