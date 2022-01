Serie A Femminile, riparte il campionato: domani alle 14.30 Verona-Milan

Dopo la lunga pausa invernale e la Supercoppa che ha visto l’ennesimo trionfo della Juventus, torna in campo nel fine settimana la Serie A femminile. Ad aprire i giochi sarà la Roma, falcidiata dal Covid-19 che ha colpito soprattutto il reparto offensivo, che ospiterà un Empoli chiamato a un girone di ritorno di altro livello per evitare di finire invischiato nella lotta salvezza. A tal proposito sarà importante la sfida delle 14:30 fra una Sampdoria che ha viaggiato a ritmi molto elevati nel girone d’andata e che si è rinforzata in questo mercato, e una Lazio che ha cambiato molto e non vuole arrendersi a una classifica che la vede a -10 dalla permanenza in massima serie. L’altra gara del pomeriggio vede l’Hellas, ultima e a secco di vittorie, sfidare il nuovo Milan che ha salutato Boquete e soprattutto Giacinti e accolto le ex viola Piemonte e Guagni. Una squadra, quella di Ganz,scottata dalla sconfitta in rimonta in Supercoppa e che vuole mettere in chiaro fin da subito che per il secondo posto c’è anche lei.

La domenica si aprirà con la sfida fra la Fiorentina, rinforzatasi con gli arrivi di Boquete, Giacinti e Aronsson, e un Sassuolo che non vuole mollare la seconda piazza e sogna di conquistare la sua prima qualificazione in Champions League. Se la squadra neroverde ha dimostrato, portando la Juve ai rigori, di essere già in forma campionato, c’è invece grande curiosità per vedere la squadra di Panico all’opera nel tentativo di riscattarsi dopo una prima parte di stagione sottotono. Per la Juve capolista, e priva della bomber Girelli, ci sarà la difficile trasferta di Pomigliano contro una squadra che ha stupito nel girone d’andata ed è alla caccia di punti per vivere un finale di stagione tranquillo e senza assilli di classifica. Chiude infine la giornata l’Inter che riceverà la visita a un Napoli che non può più lasciare punti per strada se vuole conquistare la salvezza ripetendo la grande rimonta della scorsa stagione.

Giornata 12

Sabato 15 gennaio

Roma-Empoli 12:30 (TIMVISION)

Sampdoria-Lazio 14:30 (TIMVISION)

Hellas Verona-Milan 14:30 (TIMVISION e LA7)

Domenica 16 gennaio

Fiorentina-Sassuolo 12:30 (TIMVISION)

Pomigliano-Juventus 14:30 (TIMVISION)

Inter-Napoli 14:30 (TIMVISION)

La classifica: Juventus 33, Roma 25, Sassuolo 25, Milan 22, Inter 22, Sampdoria 16, Pomigliano 13, Fiorentina 13, Empoli 13, Napoli 7, Lazio 3, Hellas Verona 1

Classifica Marcatrici: Sabatino (Fiorentina) 8, Cantore (Sassuolo) 7, Giacinti (Milan) 7, Lundin (Fiorentina) 6, Girelli (Juventus) 5, Bonetti (Inter) 5, Martin (Lazio) 5, Bragonzi (Empoli) 5, Cedeno (Hellas Verona) 5, Nchout (Inter) 5, Tarenzi (Sampdoria) 5