Serie A, finestra di mercato aperta dall'1 al 10 giugno: c'è l'ufficialità

Nella giornata di oggi la Serie A ha chiesto alla FIGC l'istituzione della speciale finestra di mercato dal 1° al 10 giugno 2025. Nelle scorse settimane il massimo organo calcistico mondiale, la FIFA, aveva dichiarato che ci sarebbe stata la possibilità per le varie Leghe che avranno società impegnate nel Mondiale per Club della prossima estate di richiedere l'apertura del calciomercato nei primi 10 giorni di giugno.

È arrivata infine la risposta, positiva, del Consiglio Federale: "Il Consiglio federale, tenuto conto dell'edizione 2025 della FIFA Club World Cup, su richiesta della Lega Serie A e nelle more della definizione del regolamento specifico, ha deciso di autorizzare una finestra di trasferimento ulteriore dall'1 al 10 giugno 2025 (varrà per tutti i club e non solo per quelli interessati dalla coppa del mondo per club). Inoltre nella sua informativa, il Segretario Generale della Figc ha illustrato le linee generali per la definizione del manuale delle licenze nazionali per la stagione 2025/26, con l'obiettivo di portarlo in approvazione nella riunione del Consiglio Federale del prossimo mese di dicembre".