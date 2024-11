Serie A, i club con i giocatori più utilizzati dalle nazionali durante la sosta: Milan secondo

vedi letture

Finalmente, penseranno in molti, la sosta per le nazionali si è conclusa e sta per lasciare posto alla ripresa dei campionati, compresa pure la Serie A che non fa di certo eccezione. Ed è tempo di tracciare un parziale bilancio di queste due settimane di pausa, per il quale può essere utile osservare il monte minutaggio dei vari giocatori, come fatto dal portale Transfermarkt.

La squadra di Serie A che ha visto più utilizzati i propri calciatori è l'Inter, davanti ai concittadini del Milan che precedono di un soffio il Napoli. Più staccata la Juventus, che ha comunque dovuto fare i conti con degli infortuni pesanti, sopra quota 1000 minuti si trova anche un sorprendente Parma, che precede Bologna e Torino. Sull'altro versante i giocatori più riposati sono quelli del Monza, visto che hanno totalizzato appena 12 minuti, tra le big sorridono sicuramente la Fiorentina (17^), la Lazio (15^) e l'Atalanta (10^).

1. Inter 1799 minuti

2. Milan 1561

3. Napoli 1536

4. Juventus 1183

5. Parma 1089

6. Bologna 1045

7. Torino 1043

8. Roma 957

9. Hellas Verona 836

10. Atalanta 824

11. Cagliari 718

12. Lecce 708

13. Venezia 696

14. Udinese 687

15. Lazio 548

16. Genoa 459

17. Empoli 414

18. Fiorentina 360

19. Como 175

20. Monza 12

Sono considerati gli atleti fino alle Nazionali U19