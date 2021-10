Serie A, i risultati delle 18.30: tonfo Juventus, vince l’Atalanta

Poco fa si sono conclusi i match delle 18.30, che sono stati validi per la decima giornata di Serie A. A Marassi l'Atalanta batte per 3-1 la Sampdoria di D'Aversa (Caputo, doppietta di Zapata e Ilicic), allo Juventus Stadium i bianconeri di Allegri crollano per 2-1 contro il Sassuolo (Frattesi, McKennie e Maxim Lopez) e l'Udinese pareggia in casa contro l'Hellas Verona per 1-1 (Success e Barak).